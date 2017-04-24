中国船が領海侵入　１隻は機関砲のようなものを搭載　尖閣周辺、今年１１日目

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2017.4.24 14:08
尖閣諸島（沖縄県石垣市）周辺で中国から来た公船や漁船に対応する海上保安庁の巡視船（左端）＝（海上保安庁提供）【拡大】
２４日午前１０時２０分ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船４隻が相次いで侵入し、約１時間４０分航行し、領海外側の接続水域に出た。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは１４日以来で、今年１１日目。
第１１管区海上保安本部（那覇）によると、１隻は機関砲のようなものを搭載。領海から出るよう巡視船が警告した。
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