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東急東横線が運転再開　砕石陥没で一時運休

横浜市港北区で１３日午後、線路下の砕石の陥没が見つかり、一部区間で運休していた東急東横線は午後５時半ごろ、運転を再開した。目黒線も午後５時２０分ごろ再開した。


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