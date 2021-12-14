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新型コロナ、東京都内で２４人

東京都は１４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２４人報告されたと発表した。直近７日間平均の前週比は１１３・８％で、増加した。１４日時点の重症者は４人。また、５０代女性の死亡も確認した。

東京都庁第一本庁舎＝東京都新宿区（佐藤徳昭撮影）
東京都庁第一本庁舎＝東京都新宿区（佐藤徳昭撮影）
新型コロナウイルス

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