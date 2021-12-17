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首相、ファイザーと経口薬２００万回確保で基本合意
2021.12/17 17:57
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岸田文雄首相は１７日、米製薬大手ファイザーが開発中の経口治療薬について、同日午前の同社のブーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）との電話会談で、２００万回分を確保する基本合意を交わしたことを明らかにした。
新型コロナウイルスワクチンを供給する米製薬大手ファイザーのブーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）と電話会談する岸田文雄首相＝１７日午前、首相公邸（内閣広報室提供）
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