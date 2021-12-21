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【岸田首相記者会見】水際対策「当面の間延長」

岸田文雄首相は２１日の記者会見で、新型コロナウイルスの「オミクロン株」感染拡大を踏まえた水際対策について「年末年始の状況を見極めつつ、当面の間、延長する」と述べた。

会見を行う岸田文雄首相＝２１日午後、首相官邸（矢島康弘撮影）
会見を行う岸田文雄首相＝２１日午後、首相官邸（矢島康弘撮影）

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