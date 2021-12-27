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テニス錦織、大坂フリーへ 日清食品から所属変更
2021.12/27 17:52
反応
日本テニス協会は２７日、錦織圭、大坂なおみ、綿貫陽介の所属先が来年１月１日より、日清食品からフリーになると発表した。錦織は２０１２年から、大坂は１６年から所属契約を結んでいた。
錦織圭（ゲッティ＝共同）
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