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テニス錦織、大坂フリーへ　日清食品から所属変更

日本テニス協会は２７日、錦織圭、大坂なおみ、綿貫陽介の所属先が来年１月１日より、日清食品からフリーになると発表した。錦織は２０１２年から、大坂は１６年から所属契約を結んでいた。

錦織圭（ゲッティ＝共同）
錦織圭（ゲッティ＝共同）

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