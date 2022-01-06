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東京２３区に大雪警報　４年ぶり　気象庁

気象庁は６日、東京２３区に大雪警報を発表した。同庁によると、２３区で大雪警報が出されるのは、平成３０年１月以来、約４年ぶり。

雪が降る東京駅周辺＝６日午後、東京都千代田区（松井英幸撮影）
雪が降る東京駅周辺＝６日午後、東京都千代田区（松井英幸撮影）

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