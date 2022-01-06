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酒類提供を停止、重点措置を強化と首相
2022.1/6 20:14
反応
岸田文雄首相は６日、緊急事態宣言に準じる蔓延（まんえん）防止等重点措置について「知事の判断で酒類の提供を停止することを可能とする」と述べ、内容を強化する考えを示した。首相官邸で記者団の取材に答えた。
岸田文雄首相＝６日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
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