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酒類提供を停止、重点措置を強化と首相

岸田文雄首相は６日、緊急事態宣言に準じる蔓延（まんえん）防止等重点措置について「知事の判断で酒類の提供を停止することを可能とする」と述べ、内容を強化する考えを示した。首相官邸で記者団の取材に答えた。

岸田文雄首相＝６日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
岸田文雄首相＝６日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

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