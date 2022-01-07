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日韓高官が電話会談　北朝鮮ミサイルめぐり連携

外務省の船越健裕アジア大洋州局長は７日、韓国の魯圭悳・朝鮮半島平和交渉本部長と電話会談し、北朝鮮による５日の新型弾道ミサイル発射を踏まえ、日韓、日米韓３カ国で緊密に連携する方針を確認した。

船越健裕アジア大洋州局長
船越健裕アジア大洋州局長

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