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オミクロン株感染、全都道府県で確認

新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の新たな感染者が１３日、秋田と佐賀で報告され、全都道府県での感染が確認された。

国立感染症研究所が分離した、新型コロナウイルスのオミクロン株の電子顕微鏡写真（同研究所提供）
国立感染症研究所が分離した、新型コロナウイルスのオミクロン株の電子顕微鏡写真（同研究所提供）

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