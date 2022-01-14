  • 日経平均28124.28-364.85
  • ドル円113.95113.98
  1. トップ
  2. ライフ&マネー
  3. 健康・医療

国内の新型コロナ感染、２万人超に　昨年９月以来

産経ニュース

国内で１４日、新たに報告された新型コロナウイルス感染者が２万人を超えた。２万人を上回るのは昨年９月１日以来、約４カ月半ぶり。

オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる