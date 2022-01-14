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東京で新たに４０５１人感染　新型コロナ

産経ニュース

東京都は１４日、新型コロナウイルスの新規感染者が４０５１人報告されたと発表した。９０代女性１人の死亡も報告された。

東京都庁第一本庁舎＝東京都新宿区（佐藤徳昭撮影）
東京都庁第一本庁舎＝東京都新宿区（佐藤徳昭撮影）

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