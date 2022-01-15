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刺傷事件現場の東大本郷会場で３７０２人受験予定

産経ニュース

大学入試センターによると、受験生ら３人が刺されてけがを負った事件が発生した大学入学共通テスト実施会場の東大本郷キャンパス（東京都文京区）では、１５、１６日の両日で３７０２人が受験する予定だという。

大学入学共通テストの会場前で複数人が刺された現場＝１５日午前、東京都文京区の東京大学（桐山弘太撮影）
大学入学共通テストの会場前で複数人が刺された現場＝１５日午前、東京都文京区の東京大学（桐山弘太撮影）

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