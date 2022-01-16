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奄美群島・トカラ列島に津波警報で官邸連絡室設置

産経ニュース

奄美群島・トカラ列島に津波警報が出されたのを受け、首相官邸は１６日、危機管理センターに官邸連絡室を設置した。

トンガ沖海底火山の噴火を撮影した衛星写真（ロイター）
トンガ沖海底火山の噴火を撮影した衛星写真（ロイター）

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