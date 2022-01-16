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奄美・トカラで３メートル津波予想 トンガ沖噴火影響
2022.1/16 00:37
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南太平洋の島国トンガ沖で１５日午後５時１０分（日本時間午後１時１０分）ごろに発生した海底火山噴火の影響で、気象庁は、奄美群島・トカラ列島で予想される津波の高さは３メートルと明かした。
気象庁の庁舎＝東京都港区
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