  • 日経平均28124.28-364.85
  • ドル円114.20114.21
  1. トップ
  2. ライフ&マネー
  3. ライフ

奄美・トカラで３メートル津波予想　トンガ沖噴火影響

産経ニュース

南太平洋の島国トンガ沖で１５日午後５時１０分（日本時間午後１時１０分）ごろに発生した海底火山噴火の影響で、気象庁は、奄美群島・トカラ列島で予想される津波の高さは３メートルと明かした。

気象庁の庁舎＝東京都港区
気象庁の庁舎＝東京都港区

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる