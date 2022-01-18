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愛知県と熊本県が蔓延防止等重点措置の適用を要請
2022.1/18 10:17
反応
愛知県と熊本県は１８日、新型コロナウイルスの「蔓延(まんえん)防止等重点措置」適用をそれぞれ政府に要請した。
反応
新型コロナウイルス
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