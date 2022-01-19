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大阪の感染６千人前後か、過去最多の可能性

大阪府の吉村洋文知事は１９日、新型コロナウイルスの新規感染者が６千人前後に上るとの見通しを明らかにした。１８日の５３９６人を上回り、過去最多となる可能性がある。


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