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健康・医療
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大阪の感染６千人前後か、過去最多の可能性
2022.1/19 16:03
反応
大阪府の吉村洋文知事は１９日、新型コロナウイルスの新規感染者が６千人前後に上るとの見通しを明らかにした。１８日の５３９６人を上回り、過去最多となる可能性がある。
■大阪府で過去最多５３９６人が感染
反応
新型コロナウイルス
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