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【人事】伊藤忠商事
2022.1/20 05:00
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◇伊藤忠商事（３月３１日）退任 取締役鈴木善久、吉田朋史、福田祐士▽（６月の株主総会日）取締役 都梅博之、中宏之▽監査役 池みつる▽退任 監査役土橋修三郎
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