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首相「小型炉、高速炉の開発取り組む」

岸田文雄首相は２１日の参院本会議で、脱炭素社会の実現に向けて「小型炉や高速炉をはじめとする原子力開発の取り組みを着実に進める」と語った。

参院本会議で答弁する岸田文雄首相＝２１日午後、国会・参院本会議場（矢島康弘撮影）
参院本会議で答弁する岸田文雄首相＝２１日午後、国会・参院本会議場（矢島康弘撮影）

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