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首相官邸に連絡室設置 大分、宮崎地震
2022.1/22 01:30
反応
政府は２２日午前、大分県や宮崎県で震度５強を観測した地震について、首相官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置した。
首相官邸＝東京・永田町（酒巻俊介撮影）
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