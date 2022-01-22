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首相官邸に連絡室設置　大分、宮崎地震

政府は２２日午前、大分県や宮崎県で震度５強を観測した地震について、首相官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置した。

首相官邸＝東京・永田町（酒巻俊介撮影）
首相官邸＝東京・永田町（酒巻俊介撮影）

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