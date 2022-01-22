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新型コロナ、東京１万１２２７人感染確認 過去最多更新
2022.1/22 16:49
反応
東京都は２２日、新たに１万１２２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。４日連続で過去最多を更新した。
マスク姿で通勤する人たち＝２１日午前、ＪＲ新橋駅前
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