au、「DAZN」セットプラン発売　データ使い放題料金＋1100円　ドコモに対抗

KDDIは1月26日、auのデータ使い放題プラン「使い放題MAX 5G/4G」と、スポーツ動画配信サービス「DAZN」をセットにした新プランを2月下旬以降に提供を始めると発表した。従来のプラン(割引適用前で税込7238円)に+1100円で利用できる。同日以降、auからDAZNに加入した人全員に100Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンも行う。(ITmedia)

DAZNは2月22日から月額料金を大幅に値上げ(税込1925円→3000円)する計画を発表した。一方で、NTTドコモが「dアカウント」ユーザー向けに提供する「DAZN for docomo」の価格は1925円に据え置かれる。KDDIの新プランは、自社サービスの魅力アップとドコモへの乗り換え防止が狙いとみられる。

DAZNは、サッカーや野球などスポーツの充実した中継・録画配信が楽しめるサービスで、独占配信コンテンツも多い。突然の値上げ発表に、ユーザーから不満が高まっている。

「使い放題MAX 5G ALL STARパック」の新料金プラン

KDDIはさらに、動画・音楽配信などエンタメサービスをセットにしたデータ使い放題の料金プラン「使い放題MAX 5G ALL STARパック」(割引適用前で税込9988円)にも2月下旬以降、料金据え置きで「DAZN」「GeForce NOW Powered by au」を追加することも発表した。