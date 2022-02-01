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【人事】エクセディ

◇エクセディ（６月の株主総会日）会長（社長）久川秀仁▽社長（取締役専務執行役員）吉永徹也▽取締役　吉田守孝、井上福子▽監査役　伊藤慎太郎▽退任　取締役岡村尚吾、三矢誠、監査役豊田幹司郎


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