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【人事】日立物流

◇日立物流（３月３１日）退任　執行役副社長津田義孝、執行役常務萩原靖、執行役黒梅裕一▽（４月１日）執行役常務（執行役）西川和宏、米倉俊輔▽執行役　伊与久賢一、瀬辺隆喜、高田淳子、中村浩


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