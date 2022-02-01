  • 日経平均27313.90311.92
  • ドル円115.17115.18
  1. トップ
  2. 仕事・キャリア
  3. 人事

【人事】バンドー化学

◇バンドー化学（４月１日）会長（社長）吉井満隆▽社長（取締役常務執行役員）植野富夫


Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる