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蔓延防止等重点措置の適用要請を決定 和歌山県
2022.2/2 11:59
反応
和歌山県は２日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府に「蔓延（まんえん）防止等重点措置」の適用を要請すると決めた。
和歌山県庁＝和歌山市
反応
新型コロナウイルス
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