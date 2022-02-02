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蔓延防止等重点措置の適用要請を決定　和歌山県

和歌山県は２日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府に「蔓延（まんえん）防止等重点措置」の適用を要請すると決めた。

和歌山県庁＝和歌山市
和歌山県庁＝和歌山市

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