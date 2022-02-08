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東京で新たに１万７１１３人感染、１１人死亡　新型コロナ

東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万７１１３人確認されたと発表した。１１人が死亡した。

東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）

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