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健康・医療
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東京で新たに１万７１１３人感染、１１人死亡 新型コロナ
2022.2/8 17:03
反応
東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万７１１３人確認されたと発表した。１１人が死亡した。
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
反応
新型コロナウイルス
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