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岸田首相、菅前首相と会談、コロナ対策など意見交換か
2022.2/10 11:06
反応
岸田文雄首相が１０日午前、自民党の菅義偉前首相と国会内で会談した。新型コロナウイルス感染対策や経済政策、夏の参院選について意見を交わしたものとみられる。
菅義偉前首相（松井英幸撮影）
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