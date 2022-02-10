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国会、トンガに見舞金　全議員が５千円支出

与野党は１０日、衆参両院の議院運営委員会理事会で、大規模噴火と津波の被害に遭った南太平洋トンガに国会として見舞金を送ると決めた。全議員が３月分の歳費から５千円ずつ支出し、総額は約３５０万円になる。

国会議事堂＝東京都千代田区（本社ヘリから、彦野公太朗撮影）
国会議事堂＝東京都千代田区（本社ヘリから、彦野公太朗撮影）

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