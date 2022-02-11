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【人事】イオン

◇イオン（３月１日）取締役（取締役兼執行役副社長）山下昭典▽執行役副会長（執行役副社長）藤田元宏▽執行役副社長（執行役）渡辺広之▽執行役　神尾啓治、土谷美津子、尾島司、江川敬明、四方基之、手塚大輔


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