  • 日経平均27696.08116.21
  • ドル円116.13116.14
  1. トップ
  2. ライフ&マネー
  3. 健康・医療

山形で２６２人感染　県内計８５０８人に

山形県は１１日、２６２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染確認は計８５０８人となった。

山形県庁
山形県庁

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる