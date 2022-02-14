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政府、ＮＳＣを開催 ウクライナ情勢協議
2022.2/14 11:25
反応
政府は１４日、首相官邸で国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開いた。出席者によると、緊迫化するウクライナ情勢について協議した。
岸田文雄首相＝１４日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
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