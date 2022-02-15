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【人事】ＳＯＭＰＯホールディングス

◇ＳＯＭＰＯホールディングス（３月３１日）退任　執行役常務尾股宏、執行役ジョン・チャーマン、有働隆登、松田秀康▽（４月１日）執行役専務（執行役常務）原伸一▽執行役常務　石川耕治▽執行役　川添太誠


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