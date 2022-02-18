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【人事】日本製鉄
2022.2/18 05:00
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◇日本製鉄（４月１日）取締役（副社長）中村真一、小野山修平▽（６月下旬）副社長 広瀬孝▽取締役 浦野邦子、村瀬賢芳▽退任 取締役中村真一、小野山修平、伊岐典子、松野正人、三好宣弘、大林宏、牧野治郎
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