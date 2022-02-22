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健康・医療
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国内の新型コロナ感染死者、初の３００人超に
2022.2/22 19:37
反応
国内で２２日、報告された新型コロナウイルス感染の死者数が３００人を超えた。３００人超となるのは初。
オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）
反応
新型コロナウイルス
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