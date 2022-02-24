宮城・鳴子の風力発電７計画　住民団体が反対署名３０９５筆

東北大学が放射性物質に汚染された牧場地を貸し付けるなど、宮城県大崎市の鳴子温泉地区周辺で進む７つの大規模風力発電計画で、住民団体「鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える会」（曽根義猛代表）などは、７事業で計最大約１９０基・総出力約６５万キロワットとなる事業は「節度を超えている」などとして、計画の白紙撤回を求める反対署名３０９５筆を同県の村井嘉浩知事あてに提出した。署名活動は署名サイト「Ｃｈａｎｇｅ．ｏｒｇ」などで続いている。
７つの風力発電計画は次の通り（各事業者による。一部は建設中）。
▷六角牧場（大崎、栗原両市）最大２０基・７万キロワット（市民風力発電などでつくる川渡風力発電＝札幌市）
▷宮城山形北部（大崎市、加美町、山形県尾花沢市、最上町）７０～９０基程度・最大３０万キロワット（グリーンパワーインベストメント＝東京都）
▷宮城山形北部Ⅱ（大崎市、加美町）５基程度・最大２万５０００キロワット（ただし、宮城山形北部と合わせ３０万キロワットを超えない、同）
▷ウィンドファーム八森山（色麻、加美両町）１５～２０基程度・最大６万キロワット（同）
▷大崎鳥屋山（大崎市、加美町）最大１９基・７万５０００キロワット（ジャパン・リニューアブル・エナジー＝東京都）＝環境影響評価手続きの「配慮書」段階で保留
▷宮城加美（加美町）１０基・４万２０００キロワット（同）＝建設中、令和６年４月運転開始予定
▷宮城西部（加美町）最大３０基・１０万７５００キロワット（日本風力エネルギー＝東京都）