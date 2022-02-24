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株価・外為
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通貨ルーブル最安値
2022.2/24 16:17
反応
２４日の外国為替市場で、ロシアの通貨ルーブルが一時１ドル＝８９ルーブル台半ばまで急落した。ロイター通信によると、過去最安値。ウクライナ侵攻を受け、売りが広がった。（共同）
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