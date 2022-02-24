  • 日経平均25970.82-478.79
  • ドル円114.71114.76
  1. トップ
  2. 経済・政治・社会
  3. 株価・外為

モスクワ取引所が停止　全ての市場

ロシアのモスクワ取引所は２４日、株式や債券、通貨など全ての取引を停止すると発表した。期間は追って通知するまでと説明した。ロシアによるウクライナ侵攻を受けた措置とみられる。（共同）


Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）
ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる