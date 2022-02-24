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ウクライナ東部でも爆発音、複数回

ロイター通信は２４日、親露派武装勢力が支配するウクライナ東部で同日、少なくとも５回の爆発音が確認されたと伝えた。

２２日、親ロ派が支配するウクライナ東部のドネツクで通りを走行する戦車（ロイター＝共同）
２２日、親ロ派が支配するウクライナ東部のドネツクで通りを走行する戦車（ロイター＝共同）

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