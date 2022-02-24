  • 日経平均25970.82-478.79
  • ドル円114.71114.76
  1. トップ
  2. 経済・政治・社会
  3. 国内

政府がＮＳＣ開催　ロシアのウクライナ侵攻対応協議

政府は２４日、ロシア軍がウクライナへの侵攻を開始したことに関する対応を協議するため、首相官邸で国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開いた。

首相官邸の外観
首相官邸の外観

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）
ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる