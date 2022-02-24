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政府がＮＳＣ開催 ロシアのウクライナ侵攻対応協議
2022.2/24 15:26
反応
政府は２４日、ロシア軍がウクライナへの侵攻を開始したことに関する対応を協議するため、首相官邸で国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開いた。
首相官邸の外観
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