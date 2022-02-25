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英国防省「露、１日目の軍事目標達成した可能性低い」
2022.2/25 13:35
反応
英国の国防省は２５日、ロシアによるウクライナ侵攻について「ウクライナ軍が激しく抵抗しており、ロシア側の侵攻１日目の軍事目標が達成された可能性は低い」とツイッターで投稿した。（ロンドン 板東和正）
ベン・ウォレス英国防相（AP）
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