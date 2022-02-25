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健康・医療
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東京の新規感染者１万１１２５人 前週金曜から５千人減
2022.2/25 16:52
反応
東京都で２５日、新型コロナウイルスの感染者が１万１１２５人確認された。前週金曜日の１万６１２９人に比べ約５千人減少した。
東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
反応
新型コロナウイルス
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