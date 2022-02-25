  • 日経平均26353.58382.76
  • ドル円115.21115.24
  1. トップ
  2. 経済・政治・社会
  3. 海外

日本企業へ支援策、迅速に貿易保険金を　岸田首相会見

岸田文雄首相は２５日、ロシアによるウクライナへの大規模な侵攻を受けて記者会見し、輸出入などの事業活動に影響を受ける日本企業に対し、迅速な貿易保険金の支払いなどの支援を講じるとした。

会見する岸田文雄首相＝２５日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
会見する岸田文雄首相＝２５日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）
ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる