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日本企業へ支援策、迅速に貿易保険金を 岸田首相会見
2022.2/25 08:58
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岸田文雄首相は２５日、ロシアによるウクライナへの大規模な侵攻を受けて記者会見し、輸出入などの事業活動に影響を受ける日本企業に対し、迅速な貿易保険金の支払いなどの支援を講じるとした。
会見する岸田文雄首相＝２５日午前、首相官邸（矢島康弘撮影）
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