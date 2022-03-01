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ロシア軍車列、約６０キロ キエフ北方
2022.3/1 13:22
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ロイター通信によると、米宇宙技術企業マクサー・テクノロジーズは、ウクライナ首都キエフ北方に入ったロシア軍の車列が２月２８日撮影の衛星画像で約６０キロに及んでいることを確認したと明らかにした。（共同）
２月２８日、ウクライナ・キエフ州に並ぶ車列の衛星画像（ⓒ２０２２ Ｍａｘａｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ提供、ロイター＝共同）
２月２８日、ウクライナ・キエフ近郊に並ぶ軍用車両の衛星画像（ⓒ２０２２ Ｍａｘａｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ提供、ロイター＝共同）
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