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【首相記者会見】入国上限７０００人に引き上げ
2022.3/3 19:25
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岸田文雄首相は３日、官邸で記者会見し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う水際強化措置の緩和をめぐり、１日当たりの入国者数上限を１４日から現行の５０００人から７０００人に引き上げると明らかにした。
会見に臨む岸田文雄首相＝３日夜、首相官邸（矢島康弘撮影）
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