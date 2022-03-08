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パプアニューギニアで大規模噴火　津波の有無不明と気象庁

８日午後６時５０分ごろ（日本時間）、パプアニューギニアのマナム火山で大規模噴火が発生した。気象庁によると、津波の有無は調査中で、通常とは異なる津波が発生した場合、日本への到達予想時刻は不明という。

気象庁＝東京都港区虎ノ門
気象庁＝東京都港区虎ノ門

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