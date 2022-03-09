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東京で新規感染１万８２３人、前週から１８７０人減 新型コロナ
2022.3/9 16:57
反応
東京都は９日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万８２３人報告されたと発表した。前週の水曜日より１８７０人減った。死者は２８人だった。
東京都庁第一本庁舎＝東京都新宿区（佐藤徳昭撮影）
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