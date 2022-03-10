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参院憲法審１６日に幹事懇
2022.3/10 13:30
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自民党の岡田直樹、立憲民主党の難波奨二両参院国対委員長は１０日、国会内で会談し、参院憲法審査会の幹事懇談会を１６日に開く日程を確認した。審査会の討議内容や日程について協議する。
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