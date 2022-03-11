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【フォト特集＆動画】それぞれの「午後２時４６分」 東日本大震災１１年
2022.3/11 16:39
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東日本大震災は１１日、２０１１年３月の発生から１１年となった。遺族らは午後２時４６分の発生時刻に合わせて黙とうし、犠牲者に鎮魂の祈りをささげ、復興を誓った。
東日本大震災の地震発生時刻に合わせ、南三陸町震災復興祈念公園で黙祷する人たち ＝１１日午後２時４６分、宮城県南三陸町（三尾郁恵撮影）
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