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【フォト特集＆動画】それぞれの「午後２時４６分」　東日本大震災１１年　

東日本大震災は１１日、２０１１年３月の発生から１１年となった。遺族らは午後２時４６分の発生時刻に合わせて黙とうし、犠牲者に鎮魂の祈りをささげ、復興を誓った。

東日本大震災の地震発生時刻に合わせ、南三陸町震災復興祈念公園で黙祷する人たち　＝１１日午後２時４６分、宮城県南三陸町（三尾郁恵撮影）
東日本大震災の地震発生時刻に合わせ、南三陸町震災復興祈念公園で黙祷する人たち　＝１１日午後２時４６分、宮城県南三陸町（三尾郁恵撮影）

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