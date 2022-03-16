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宮城県などで最大震度６強
2022.3/16 23:47
反応
気象庁によると、１６日２３時３４分ごろ、福島県沖で強い地震があり、地震の規模はマグニチュード７・３。宮城県北部、南部、福島県中通り、浜通りで震度６強を記録した。
気象庁＝東京都港区虎ノ門
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